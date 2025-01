Novo Pacaembu decepciona em reinauguração com gramado ruim e acesso difícil

As antigas cabines de rádio foram transformadas em camarotes e os radialistas foram para a tribuna geral de imprensa. Com um o outro retoque, a área de imprensa segue a mesma: localizada no meio da arquibancada e sem separação relevante para o torcedor comum.

No lugar da antiga grade, que era baixa e insegura, o novo Pacaembu melhorou as mesas, mas retirou a proteção. As escadas da arquibancada dão acesso à área de imprensa e diversas vezes o funcionário fiscal precisou orientar torcedores que não poderiam adentrar na área. Detalhe: apenas um fiscal, pouco para conter uma possível confusão com tão facilitado acesso.

Zona mista do Pacaembu na final da Copinha Imagem: Eder Traskini/UOL

O caminho da tribuna para a sala de imprensa e zona mista, que era ruim, piorou. Além de continuar precisando descer pelo cantinho da arquibancada no meio do torcedor e no contrafluxo, agora os jornalistas ainda precisam dar a volta, sob qualquer que seja a condição climática, na nova estrutura no lugar do tobogã para conseguir acessar o local.

A zona mista improvisada também deixou a desejar pela localização. Nenhum jogador passou pela placa de zona mista para deixar o estádio, como é praxe, pois a área ficou em um canto totalmente deslocado do caminho dos atletas para o ônibus.

O placar também foi outro item improvisado. A concessionária colocou três telões de LED no nível do solo embaixo do antigo tobogã. Um ficava centralizado e outros dois um em cada ponta. Acostumados aos placares no alto, muitos torcedores não encontraram placar algum no estádio. O telão também mostrava apenas o placar, sem tempo de jogo ou qualquer outra informação.