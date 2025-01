Implacável, Jannik Sinner supera Zverev e fatura o bi no Australian Open

Sinner é o primeiro italiano na história a conquistar três títulos de slam em simples. Os outros campeões de seu país são Nicola Pietrangeli (2), Adriano Panatta (1), Francesca Schiavone (1) e Flavia Pennetta (1).

Com 23 anos e 163 dias de vida, Jannik é o homem mais jovem a conquistar mais de um título do Australian Open desde Jim Courier (1992-93), que conquistou seu bi em Melbourne com 22 anos e 167 dias em 1993.

No circuito, Sinner agora soma 21 vitórias consecutivas. Ele não perde desde a final do ATP 500 de Pequim, em outubro do ano passado, quando foi superado por Carlos Alcaraz. Desde então, Jannik foi campeão do Masters 1000 de Xangai, do ATP Finals e da Copa Davis. É a maior sequência de vitórias desde as 22 de Novak Djokovic em 2021.

Como aconteceu

Sinner entrou em quadra em grande forma, sacando bem e mostrando muita solidez do fundo de quadra. O italiano perdeu apenas seis pontos em seus games de serviço e deixou Zverev pressionado em boa parte do tempo. Sascha salvou dois break points no quarto game, mas não resistiu no oitavo. Na sexta chance, Sinner converteu, abriu 5/3 e, em seguida, confirmou seu serviço sem perder pontos para fechar o set em 6/3.