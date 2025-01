Barros, Real Madrid e adeus: 5 recados de Abel após derrota do Palmeiras

2 - Apoio a Barros

Parte da torcida do Palmeiras vaiou após a derrota com críticas a Anderson Barros, diretor do clube. Abel criticou o protesto e saiu em defesa do dirigente.

Classificação e jogos Paulista

Estamos falando do Barros, 11 títulos. Quase 400 milhões de euros em vendas. O Palmeiras tava, em termos de dívida, uma lástima. Não dava para pagar toda gente. Em 4 anos, todos juntos, presidente, jogador e treinador, somos uma das equipes mais prestigiadas internacionalmente

3 - Até o Real Madrid erra

Ao citar a busca por contratações, Abel Ferreira deu exemplo de estrelas que não vingaram no Real Madrid. O técnico explicou que não é fácil negociar com o Palmeiras pelos altos valores envolvidos.

"Nós temos que escolher bem, correr os riscos. O Real Madrid comprou o Bale e pouco jogou, uma fortuna, também o Hazard. Acontece de contratar jogador com pouca expectativa e às vezes fazer muito."