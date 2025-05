Contestado no Corinthians, André Ramalho tem atuação de destaque contra o Novorizontino

Ramalho teve um bom aproveitamento de 93% em passes certos, concluindo 38 dos 41 que tentou no jogo. Além disso, ganhou 4 dos 5 duelos em que esteve presente e, por fim, venceu as três disputas aéreas que participou.

Soma-se a estes números, as dez ações defensivas de Ramalho no jogo, sendo sete cortes, duas interceptações e um carrinho bem-sucedido. Os dados são do site Sofascore, especializado em estatísticas de futebol.

André Ramalho chegou ao Corinthians na metade de 2024, logo sendo alçado ao posto de zagueiro titular. No ano passado, disputou 29 jogos, marcando o gol que deu a classificação do Timão às semifinais da Copa do Brasil. Nesta temporada, o defensor esteve em campo em 16 oportunidades.