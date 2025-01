Flamengo com titulares resolve, vence Volta Redonda e alcança G4 do Carioca

O time principal do Flamengo estreou no Campeonato Carioca com vitória. O Rubro-Negro venceu o Volta Redonda na tarde deste sábado (25), por 2 a 0, e vai, ao menos, dormir no G4 da competição.

Michael e Plata foram os autores dos gols do triunfo. O "Robozinho" abriu o placar no fim do primeiro tempo, enquanto Plata marcou um bonito gol logo no começo da etapa final.

Com o resultado, a equipe da Gávea foi a sete pontos e entrou na briga no primeiro pelotão do Estadual. O Voltaço, por outro lado, permanece com nove, um a menos que o líder Maricá — que entra em campo neste domingo (26).