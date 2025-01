Florent Malouda entrou para a Legião Estrangeira do exército francês Imagem: Reprodução/Instagram/fmalouda

Ao passar pela Amazônia em meu território natal, pude acompanhar uma iniciação durante curso do 3º Regimento de Infantaria Estrangeira no Centro de Treinamento Floresta Equatorial. Obrigado por este momento de coesão e por estes valores de espírito de equipe diante ds adversidades, que são essenciais no esporte de alto nível.

Florent Malouda

O 3º REI recebe Florent Malouda em sua reserva cidadã, na condição de oficial. Depois de uma carreira excepcional no futebol internacional, faz questão de compartilhar e transmitir os valores de compromisso com a juventude guianense ao lado dos legionários.

3º REI do Exército francês

Carreira de Malouda

O ex-atacante foi ainda nas categorias de base para a França, onde completou sua formação profissional. Foi revelado pelo LB Chateauroux, defendeu o Guingamp e se destacou pelo Lyon, sendo multicampeão nacional, antes de sair do país.