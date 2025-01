PSG busca virada heroica, respira e deixa City perto de vexame na Champions

O gol da virada veio já na reta final da partida. Aos 33, Vitinha cobrou falta na área do Manchester City, a bola passou por todo mundo e sobrou para João Neves, do outro lado, completar para as redes.

João Neves comemora gol marcado pelo PSG contra o Manchester City Imagem: Mike Hewitt/Getty Images

Gonçalo Ramos fechou a conta em lance com ajuda do VAR. O português aproveitou sobra de bola entre Hakimi e Gvardiol para tocar na saída de Ederson e balançar as redes. O lance foi anulado em campo, mas a checagem do VAR mostrou que o toque para ele foi de Gvardiol.