Flamengo, Vasco e Cruzeiro buscam confirmar favoritismo na 3ª fase da Copa do Brasil

O feriado desta quinta-feira será movimentado com seis jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Flamengo e Cruzeiro, que estreiam nesta fase, e Vasco, que já participou das duas anteriores, estão entre os destaques e buscam confirmar o favoritismo dentro de campo. Santos e CRB também jogam pela primeira vez nesta edição.

Atual campeão, o Flamengo inicia a jornada por seu sexto título diante do Botafogo-PB, às 20h, fora de casa. Os paraibanos aproveitaram o apelo da partida e venderam o mando de campo. Com isso, o jogo será realizado no Castelão, em São Luís (MA). O Botafogo chegou à terceira fase ao eliminar Portuguesa e Concórdia-SC.

Outro a estrear é o Cruzeiro, maior campeão do torneio com seis títulos, sendo o último em 2018. O time celeste encerra a lista de jogos, às 21h30, quando recebe o Vila Nova no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Os goianos já deixaram Inter de Limeira e Rio Branco VN-ES para trás.