Augusto Melo exibe confiança sobre processo de impeachment no Corinthians: 'Não será aprovado'

Melo ainda comentou sobre detalhes referentes ao contrato de Memphis Depay. Recentemente, uma reportagem do site ge apontou que o acordo teria valores acima do que havia sido divulgado, o que implicava em o Corinthians cobrir parte do salário e exigências do holandês, complementando os R$ 57 milhões aportados pela Esportes da Sorte.

Memphis chegou em setembro. O salário mensal seria de R$ 3,5 milhões, com vínculo até julho de 2026. Ainda com o repasse da patrocinadora, o Corinthians desembolsaria parte dos valores. Entretanto, a reportagem do ge, apontou que o montante seria acima do estimado, chegando a R$ 120 milhões.

Também seriam exigidos uma casa em condomínio fechado, um apartamento para seu assessor, segurança particular armada, dois carros blindados com um motorista particular cada, 24 passagens aéreas de classe executiva entre Brasil e Europa, um cozinheiro particular e um camarote na Neo Química Arena.

O presidente Augusto Melo negou que o acordo chegue a esse valor e resumiu sua fala sobre o assunto a justificar que o "vazamento" foi uma tentativa de atingi-lo politicamente.