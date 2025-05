Santiago Ponzinibbio critica critérios dos juízes e propõe mudança no sistema de pontuação

O lutador relembrou como exemplo a sua luta contra o russo Muslim Salikhov, em que, segundo ele, teve desempenho superior no primeiro assalto. Ponzinibbio acredita ter causado mais dano e conectado os golpes mais limpos, mas acabou surpreendido pela avaliação dos jurados, que deram vantagem ao adversário em duas das três papeletas.

"Conectei mais mãos, machuquei, cortei o olho dele. Ele só girou um chute que passou no ar. Eu toquei com a mão, ele balançou, saiu para trás. Para mim, o primeiro round foi meu, certeza. Mas dois juízes deram para ele e só um para mim. Se eu tivesse visto que perdi aquele round e o segundo também, teria ido com tudo para o nocaute. Teria mudado minha postura, porque sei do meu poder. Mas achei que estava ganhando e fui estratégico, porque era um cara com poder de nocaute também. Isso muda completamente a forma como você luta", relembrou.

Ideia de mudança

Para tentar corrigir esse problema, o argentino defende uma mudança simples, mas que, na sua visão, traria mais justiça e transparência ao esporte: a divulgação da pontuação em tempo real, logo após o encerramento de cada round. Segundo ele, a medida abriria caminho para decisões mais conscientes e combates mais justos, tanto para os atletas quanto para o público. Além dos impactos imediatos dentro do cage, o argentino também destacou as consequências que uma derrota polêmica pode causar fora dele. Ele lembra que, no mais alto nível do esporte, os desdobramentos vão muito além do resultado em si.

"Ajudaria muito se a gente pudesse ver a pontuação ao vivo, round por round. O lutador vai para o seu corner sabendo se ganhou ou perdeu aquele assalto. A gente perde muito mais do que só o dinheiro da derrota. Pois existem muitas outras consequências por trás disso. A responsabilidade deles é muito grande", pontuou 'Argentine Dagger'.

Com experiência também como comentarista, o lutador afirma que a falta de compreensão em relação às decisões não é exclusividade de quem está competindo. Segundo ele, até mesmo os profissionais da transmissão se mostram surpresos com os resultados oficiais.