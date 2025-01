Flamengo iguala pior arrancada no Carioca e já pressiona titulares

O Flamengo igualou a pior campanha da história do Campeonato Carioca com a derrota por 2 a 1 para o Nova Iguaçu, na noite de domingo. O time alternativo do rubro-negro ainda não venceu e coloca pressão nos titulares, que retornam no fim de semana.

O que aconteceu

Em 2006, o Fla conquistou apenas um ponto nas três primeiras rodadas. Na ocasião, o time ficou fora das semifinais do turno e consequentemente do Estadual. Entre Taça Rio e Taça Guanabara, aquela equipe venceu apenas duas vezes.

Agora, o Flamengo é o penúltimo colocado com também um ponto. Além do Nova Iguaçu, a equipe treinada por Cleber dos Santos foi derrotada pelo Boavista e empatou com o Madureira.