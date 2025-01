Com brilho de Mbappé e hat-trick do VAR, Real bate Las Palmas e segue líder

O Real Madrid até tomou um susto e saiu atrás no placar com gol relâmpago, mas conseguiu a virada logo e massacrou o Las Palmas para vencer por 4 a 1, neste domingo (19). A partida foi válida pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. Mbappé marcou dois gols, Rodrygo e Brahim também anotaram para o Real. O gol do Las Palmas foi de Fábio Silva.

A vitória mantém o Real Madrid na ponta da tabela, com 46 pontos, abrindo dois pontos de vantagem para o rival Atlético, derrotado ontem pelo Leganés. O próximo compromisso dos merengues é pela Liga dos Campeões, recebendo o RB Salzburg, quarta-feira (22).

Com a derrota, o Las Palmas estaciona em 14º, com 22 pontos. O próximo jogo da equipe é diante do Osasuna, sexta-feira (24), pelo Espanhol.