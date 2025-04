São Paulo recebe Náutico pela Copa do Brasil após semana desgastante

O São Paulo volta ao MorumBis nesta terça-feira, após vencer o Libertad no Paraguai e empatar com o Ceará em Fortaleza. A partir das 21h30, enfrenta o Náutico pela terceira fase da Copa do Brasil. Será a estreia do time comandado por Luis Zubeldía no torneio nacional, já que não precisou disputar as fases anteriores por estar também na Libertadores.

Nesta etapa, os duelos são de ida e volta. A classificação, portanto, será definida no Estádio dos Aflitos, no dia 20 de maio. Se houver empate no placar agregado ao final do segundo jogo, a decisão será nos pênaltis.

Depois de escalar um time bastante modificado para enfrentar o Ceará pelo Brasileirão, o técnico argentino ainda não pode utilizar a escalação ideal porque continua com muitos desfalques.