Antony está próximo de se juntar a Vitor Roque em time espanhol, diz jornal

Contratado a peso de ouro do Ajax: 95 milhões de euros - cerca de R$ 480 milhões à época - Antony não conseguiu atingir as expectativas de ser um protagonista no United.

Em 95 jogos pelo clube, tem apenas 12 gols e 5 assistências, números distantes do bom desempenho que teve no futebol holandês.

O Betis mira Antony para ocupar a vaga deixada pelo jovem Assane Diao, que se transferiu para o Como, da Itália.

Antony poderá formar uma dupla de ataque brasileira, com Vitor Roque, emprestado pelo Barcelona ao Bétis.

As informações são do jornal espanhol 'As'.