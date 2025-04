Titular contra o Bragantino, Veron completa 7 jogos pelo Santos e busca 1º gol

O atacante Gabriel Veron foi titular pela primeira vez no Santos no último domingo, na derrota de 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta alcançou seu sétimo jogo pelo Peixe, mas ainda busca desencantar.

Em sete partidas com a camisa do Alvinegro Praiano, Veron não conseguiu balançar as redes nem contribuir com assistências. Ao todo, ele soma apenas 178 minutos em campo.

O atacante estreou contra a Inter de Limeira, em fevereiro, e desde então vinha entrando no decorrer das partidas. Contra o Red Bull Bragantino, o jogador esteve em ação até os 23 minutos do segundo tempo, quando deu lugar a Deivid Washington, autor do único gol da equipe.