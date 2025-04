Palmeiras defende retrospecto positivo contra o Ceará na Copa do Brasil; confira

O Palmeiras estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira, contra o Ceará, em jogo de ida da terceira fase da competição. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no gramado da Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Essa será a quinta vez que as equipes se enfrentam no mata-mata do torneio que tem histórico de vantagem palmeirense.

A única classificação do Ceará se deu nas oitavas de final de 1994. No Castelão, as equipes empataram sem gols e na volta ficaram na igualdade por 1 a 1. Com a regra do gol fora de casa em vigor, o time cearense avançou de fase e, naquela campanha, foi vice-campeão.

Depois disso, Palmeiras e Ceará disputaram mais três mata-matas pela Copa do Brasil. Em 1997, o Palmeiras aplicou 5 a 2 no jogo de ida, fora de casa, e 5 a 0 em casa, classificando-se à semifinal. No ano seguinte, os times mediram forças na primeira fase.