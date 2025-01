Antes de Neymar, Rivaldo já havia brilhado no Barça: quem se destacou mais?

O Barça venceu novamente a La Liga no ano seguinte, e o desempenho de Rivaldo naquela temporada lhe rendeu a Bola de Ouro e o prêmio de Melhor do Mundo da Fifa, em 1999.

O elenco daquele Barcelona era recheado de estrelas: além de Rivaldo, Guardiola, Kluivert, Luis Enrique e Figo eram nomes de peso do time, além de um jovem Xavi, recém-promovido das canteras de La Masia.

Em 2001, Rivaldo teve sua melhor atuação com a camisa do clube: hat-trick contra o Valencia, com direito a golaços de falta e de bicicleta.

Ao longo das cinco temporadas vestindo a camiseta azul-grená, o meia-atacante foi eleito o melhor e mais bem pago jogador do mundo, além de se tornar peça fundamental na seleção brasileira na conquista do pentacampeonato mundial — foi o vice-artilheiro, com cinco gols, ao lado do alemão Miroslav Klose, sendo superado apenas por Ronaldo (8).

Cerca de um mês após conquistar o penta com a seleção, Rivaldo acertou a transferência para o Milan, após ser dispensado pelo Barça, muito devido aos sucessivos atritos com o técnico do Barcelona, o holandês Louis Van Gaal.

Ao todo, Rivaldo disputou 235 jogos, marcou 130 gols e deu 46 assistências com a camisa do Barcelona.