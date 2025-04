Rudiger passa por cirurgia para tratar de lesão no joelho e vira desfalque no Real Madrid

Na manhã desta terça-feira, o Real Madrid anunciou que o zagueiro Antonio Rudiger passou por um procedimento cirúrgico para tratar de uma lesão no joelho esquerdo. Assim, o alemão vira desfalque para a reta final da temporada.

Rudiger foi titular do Real Madrid na final da Copa do Rei disputada no último sábado, contra o Barcelona, no Estádio Olímpico de La Cartuja. O zagueiro ficou em campo até os seis minutos do segundo tempo da prorrogação, quando foi substituído para a entrada de Endrick.

No final da partida, Rudiger ainda recebeu um cartão vermelho já no banco de reservas. O Barcelona venceu por 3 a 2.