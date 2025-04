Semifinalistas da Champions investem R$ 3 bilhões nesta temporada

Entre os semifinalistas desta edição, a Inter trouxe o maior número de atletas: nove. A média de idade é 26,2 anos, com um gasto um total de 90,15 milhões de euros. O italiano Davide Frattesi, transferido do Sassuolo para o clube de Milão por 31,40 milhões de euros, foi a contratação mais cara da equipe.

O Arsenal, embora tenha trazido o mesmo número de atletas do PSG, foi o segundo clube que mais gastou, com um total de 108,90 milhões de euros e uma média de idade de 28,4 anos. Riccardo Calafiori foi a contratação mais cara, por 45 milhões de euros. Já a equipe catalã foi a mais modesta entre os semifinalistas, trazendo apenas três jogadores e gastando 57,7 milhões de euros, sendo mais de 90% desse valor investido em Dani Olmo, que custou 55 milhões aos espanhóis.

"Os clubes têm se estruturado cada vez mais para disputar grandes competições. A contratação de atletas que possuem o perfil e mentalidade da equipe é uma das principais receitas para o sucesso. O mercado de transferências hoje está mais ativo do que nunca. Por isso, instituições que conseguem aproveitar esse momento, acabam se sobressaindo", explica Claudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management, empresa que administra a carreira de mais de 150 jogadores ao redor do mundo.

"Para chegar às fases finais de uma Champions, é necessário ter uma equipe de altíssimo nível técnico. Não só isso, mas os jogadores trazidos por esses clubes podem agregar valor de marca, aumentar a exposição midiática e atrair patrocinadores e novos fãs. Hoje, um atleta de alto nível é também uma plataforma de mídia ambulante, com milhões de seguidores e engajamento global. Quando um clube investe em um nome de peso, ele está pensando prioritariamente em gols e assistências, mas, atualmente, não podemos deixar de lado o impacto que pode gerar em termos de visibilidade, vendas de produtos oficiais e expansão de mercado", aponta Renê Salviano, especialista em marketing esportivo e CEO da Agência Heatmap.

As semifinais começam nesta terça-feira, com Arsenal x PSG, às 16h, pelo horário de Brasília, no Emirates Stadium, em Londres. Na quarta, Barça e Inter vão se enfrentar no mesmo horário, no Camp Nou, na cidade catalã. A grande final está marcada para 31 de maio, em Munique.

Transferências dos semifinalistas