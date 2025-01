Quem são os jovens que viraram opção do Fla em meio à busca por zagueiro

O Flamengo segue no mercado em busca de um zagueiro. Interessado em Danilo, o rubro-negro tem apenas garotos como opções para o técnico Filipe Luís no primeiro jogo do time principal em 2025. Entre as alternativas estão um que é pupilo do próprio treinador, um neto de ex-seleção e dois que foram levados do Brasil para completar o grupo nessa reta final de pré-temporada.

O que aconteceu

As conversas do Fla com Danilo seguem no mesmo estágio. O clube já tem ideia de algumas condições para ter o jogador e aguarda uma sinalização dele para mandar a proposta de retorno ao Brasil. O zagueiro é visto como ótima oportunidade de mercado, e o setor é a prioridade atualmente.

Léo Pereira deixou a delegação após a morte de um familiar. Por isso, ele fica fora do primeiro amistoso da temporada. Léo Ortiz é o único experiente à disposição para o setor. Filipe Luís também pensa em utilizar Alex Sandro improvisado. A definição do time será em treino neste sábado.