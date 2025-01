Flamengo leva jovens da Copinha e do Carioca para reta final nos EUA

O Flamengo levou para os Estados Unidos três jovens que estavam no Brasil. O trio vai participar do fim da pré-temporada da equipe no país. O rubro-negro tem mais dois treinos antes do jogo contra o São Paulo, no domingo.

O que aconteceu

O zagueiro Pedro Fachinetti e o volante Lucas Vieira estavam no time da Copinha. O Flamengo foi eliminado e já tornou ao Rio. Os dois se juntaram ao grupo nesta sexta-feira.

Cleiton deixou a equipe que joga o Campeonato Carioca. Ele foi titular nas duas primeiras rodadas e se apresenta na tarde desta sexta. Ele embarcou logo depois do empate com o Madureira.