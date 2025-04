Software do Flamengo detecta diariamente humor, estresse, cansaço e lesões

Uma imagem do corpo humano é aberta caso um jogador acuse dores em uma das respostas. Através de toques na tela ele indica qual é a região.

As opções e quantidades de respostas variam de acordo com a pergunta. Ao final do questionário, é produzido um relatório e um percentual de "bem estar" do atleta.

Os dados são disparados automaticamente para os diversos setores do futebol: departamento médico, preparação física, psicologia, nutrição, fisioterapia e fisiologia. Os funcionários recebem as informações em tempo real num aplicativo em seus celulares e os números também ficam expostos em televisões espalhadas pelo Ninho do Urubu.

A partir destes dados, um tratamento é elaborado por cada departamento, fazendo com que ocorra um trabalho individualizado mais preciso.

O software também capta os exercícios realizados nos aparelhos de musculação. Os equipamentos são digitalizados e as informações são enviadas em tempo real para o "Pro Soccer".