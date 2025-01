Flamengo quer Danilo? O que sabemos sobre a situação do jogador da Juventus

Danilo está de saída da Juventus e desperta o interesse de diversos times brasileiros, entre eles o Flamengo. Mas a situação entre ele e o rubro-negro não passa disso até o momento. Ainda não há proposta dos cariocas na mesa do jogador.

O que aconteceu

O Flamengo já monitora Danilo há algum tempo. Desde que as primeiras notícias sobre a saída da Juventus começaram a sair, o clube já observa os passos do jogador. Caso ele dê um ok sobre voltar ao Brasil, o Fla pode oficializar o interesse.

A situação é parecida com a de Jorginho. Existe um interesse e um olhar para ele, mas dependeria ainda de valores e das outras contratações do elenco para balancear o caixa. Após fechar com um atacante o Fla tem como prioridades um zagueiro e um volante.