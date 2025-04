Ídolo do Flamengo troca presentes e exalta Fonseca: 'Nosso Guga amanhã'

Júnior aproveitou para exaltar Fonseca e chamou o jovem de próximo Guga. O brasileiro, que ocupa atualmente a 59ª posição do ranking, vem tendo uma ascensão meteórica e superando recordes do ídolo do tênis nacional.

Um amigo foi assistir João Fonseca treinar aqui no Rio. Como sei que João é torcedor do Flamengo, falei pra ele que ia presentear com uma camisa comemorativa que fiz do pentacampeonato de 92. E o moleque na maior humildade do mundo mandou esse recado. João, vou torcer muito até você chegar ao topo do ranking do tênis, e saiba que você é nosso Guga amanhã.

Maestro Júnior