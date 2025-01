Flamengo fará jogos do Carioca em Brasília e Uberlândia com time principal

O time principal do Flamengo terá dois jogos fora do Rio de Janeiro no Campeonato Carioca. A estreia será contra o Volta Redonda, em Brasília, na quinta rodada. Na oitava, a equipe enfrenta a Portuguesa em Uberlândia.

O que aconteceu

A partida no Estádio Mané Garrincha será no dia 25 de janeiro. Os times entram em campo às 16h30 (de Brasília).

Já no Parque do Sabiá será em 5 de fevereiro, três dias depois da Supercopa. O time faz a decisão contra o Botafogo no dia 2, em Belém. O duelo com a Portuguesa é às 19h (de Brasília).