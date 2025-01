Inglês: Nuñez sai do banco, marca duas vezes no fim e salva líder Liverpool

Como foi o jogo

O Brentford criou mais no começo e perdeu a primeira grande chance do jogo. Após jogada pela direita, Mbeumo cruzou, a bola passou e Damsgaard furou com o gol aberto.

O Liverpool demorou a se encontrar no jogo, mas pressionou o Brentford na segunda metade do primeiro tempo. Os Reds rondavam a área do time de casa e empilhavam escanteios.

Szoboszlai carimbou o travessão na melhor chance do Liverpool no primeiro tempo. O meia húngaro recebeu com liberdade e emendou de fora da área, a bola explodiu no travessão.

O Liverpool subiu do vestiário aceso e continuou pressionando o Brentford. Gakpo, Szoboszlai e Luis Diaz levaram perigo no começo do segundo tempo.

O jogo virou um ataque contra defesa na reta final, com o Liverpool empurrando o Brentford para a defesa e tentando encontrar espaços para finalizar.