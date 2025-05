Raphinha supera Messi e estabelece novo recorde no Barcelona pela Champions

Ao contribuir com uma assistência no empate do Barcelona com a Inter de Milão, na última quarta-feira, Raphinha estabeleceu um novo recorde. O camisa 11 superou Messi e se tornou o jogador do clube catalão com mais participações em gols em uma única edição de Champions.

O brasileiro chegou a 20 participações em gols nesta edição do torneio continental, superando o recorde que pertenceu ao craque argentino por 13 anos. Na temporada 2011/12, Messi participou diretamente de 19 tentos do Barcelona na Champions, sendo 14 bolas na rede e cinco assistências.

Ao todo, Raphinha contribuiu com 12 gols e oito assistências em 13 partidas disputadas. O time de Hansi Flick balançou as redes 40 vezes nesta edição da competição, ou seja, o brasileiro participou ativamente de metade dos tentos.