Gabriel Bortoleto revela ansiedade para "desvendar" circuito de Miami

"Miami é uma pista que nunca tive a oportunidade de correr. Estou muito ansioso para desvendar todos os seus segredos. Sempre acompanhei as corridas daqui pela TV e, realmente, parece impressionante a infraestrutura. Passei muito tempo no simulador depois de Jeddah para entender cada detalhe do circuito e agora estou pronto para encarar a pista de frente. Ainda há muito o que aprender durante as sessões e, infelizmente, só teremos um treino livre para colocar tudo em prática no quali da Sprint Race. Me sinto preparado para entregar o meu máximo nesse fim de semana. Vamos para cima", declarou Bortoleto, confiante.

A Pirelli, fornecedora oficial de pneus da F1, levará para Miami os compostos da gama mais macia da temporada: C3, C4 e C5, o que promete adicionar ainda mais emoção às estratégias de corrida.

A programação da etapa será no formato de fim de semana com corrida Sprint. A sexta-feira terá treino livre e classificação para a Sprint Race, o sábado será marcado pela Sprint Race e pela classificação para o GP principal, e o domingo será reservado para a corrida principal. No Brasil, os fãs poderão acompanhar as atividades de sexta-feira pelo canal BandSports, enquanto a Band exibirá as atividades de sábado e domingo em TV aberta.

Com o foco em evolução constante e forte adaptação ao calendário mais desafiador do automobilismo mundial, Gabriel Bortoleto segue conquistando espaço e respeito no grid da Fórmula 1. A etapa de Miami será mais um passo importante em sua trajetória promissora.