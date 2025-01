Mercado: luta de Talles Magno, planos do Palmeiras e novelas Neymar e Rony

A temporada começou, e agora os times se mexem no mercado da bola para montar seus elencos. A sexta-feira (17) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Talles Magno brilhou em estreia do Corinthians em 2025; ele está emprestado até julho Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Futuro de Talles Magno. Autor de um dos gols da vitória do Corinthians sobre o Bragantino, o atacante Talles Magno quer ficar no alvinegro por muito tempo. O jogador foi contratado em agosto do ano passado por empréstimo do New York City, dos EUA, até julho de 2025. O clube paulista tem opção de prorrogação e preferência de compra. "O torcedor pode ficar tranquilo porque, se for por mim, com certeza vou querer ficar no Corinthians. Vou querer estar aqui por muito tempo. Estamos lutando muito por essa renovação, ainda não tem nada certo, mas estamos trabalhando para que eu possa ficar", disse.

Do Rio para Recife. O Botafogo encaminhou a venda do atacante Carlos Alberto ao Sport. O Leão da Ilha vai pagar cerca de 2,5 milhões de dólares (15 milhões de reais) por 60% dos direitos econômicos do atleta de 22 anos. As partes ajustam os últimos detalhes para finalizar a negociação.