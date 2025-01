Arsenal tem apagão e cede empate contra o Aston Villa; Liverpool agradece

O jogo

A partida começou bem movimentada, com o Arsenal mais presente no campo de ataque, mas sofrendo com alguns contra-ataques do Aston Villa. Aos 34 minutos, os Gunners abriram o placar com Martinelli, após assistência do atacante Trossard. Os visitantes sentiram o gol do brasileiro, deixando a equipe de Arteta controlar o restante da primeira etapa do jogo.

Na volta do segundo tempo, os donos da casa continuaram a dominar o jogo, não deixando o adversário sair para o ataque. Então, aos 9 minutos, com outra assistência do belga, Havertz ampliou o placar para o Arsenal. No entanto, o Aston Villa reagiu rapidamente: aos 14 minutos, Tielemans diminuiu para os visitantes e, aos 22, Watkins igualou a partida.