Internacional faz trabalho técnico-tático e segue preparação para enfrentar o Corinthians

O Internacional chega para a partida após vencer o Maracanã por 1 a 0, no Beira-Rio, na última terça-feira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. No Brasileirão, a equipe ocupa a sexta posição, com nove pontos.

O elenco colorado ainda tem mais um dia para se preparar para o duelo. A equipe encerra a preparação na manhã desta sexta-feira, novamente no CT Parque Gigante, antes da viagem a São Paulo. O jogo acontece no sábado, na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília).