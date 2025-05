Corintiano, Ayrton Senna recebe homenagem do Timão nas redes sociais

3??1?? anos que o Brasil acordou chorando pela perda de um dos seus maiores ídolos. ?

Ayrton Senna nos deixou no dia 1º de maio de 1994, aos 34 anos, após um acidente sofrido na sétima volta do Grande Prêmio de San Marino, no circuito de Ímola, na Itália.

A morte de Senna aconteceu quando o brasileiro liderava o Grande Prêmio de San Marino, com Michael Schumacher logo atrás. O piloto da Williams escapou na curva Tamburello e bateu forte no muro. Foi atendido ainda na pista e levado de helicóptero para o hospital, mas não resistiu. A perícia determinou que a barra de direção do carro casou o ferimento fatal na cabeça do tricampeão.

Ayrton Senna encerrou sua passagem pela Fórmula 1 deixando um inesquecível legado e números impressionantes. Foram 161 provas, 41 vitórias, 80 pódios, 65 poles e 19 melhores voltas. Seu primeiro triunfo foi no GP de Portugal, em 1985, com a equipe Lotus. Os três títulos vieram pela McLaren. Além da Williams, também correu pela Toleman, em 1984. A última vez que cruzou em primeiro foi no GP da Austrália, em 1993.