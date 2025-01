Oitavas da Copinha têm azarão intacto, maioria paulista e time dos 21 gols

São três clássicos da elite nacional nesta fase. Fluminense x São Paulo, Cruzeiro x Bahia e Grêmio x Bragantino integram os confrontos entre dois times da primeira divisão do futebol profissional.

Azarão com campanha 100% e intacto. O Audax-SP ainda não levou nenhum gol na competição. O time passou ileso nos três jogos da fase de grupos e em seus dois confrontos de mata-mata até então, tendo eliminado o Athletico-PR na 3ª fase.

Ataque mais eficiente é do Bragantino. O Massa Bruta vem superando a artilharia dos favoritos e já balançou as redes adversárias 21 vezes até então, sendo sete apenas na goleada sobre o Zumbi-AL, na última fase. O Palmeiras é o segundo time nesta lista, com 19 gols, seguida por São Paulo e Operário-PR, cada um com 16.

Três zebras e um intruso. Na 3ª fase, o Guarani eliminou o Atlético-MG, a Ferroviária bateu o Santos nos pênaltis e o Ituano venceu o Fortaleza na 3ª fase. Já o Flamengo-SP chegou até esta fase com um caminho mais "fácil", sem grandes surpresas.

Os jogos começam nesta quinta-feira (16). Serão quatro confrontos nesta tarde, e mais quatro na sexta (17). A grande final será disputada no dia 25, data do aniversário da cidade de São Paulo.

Jogos das oitavas da Copinha