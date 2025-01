Palmeiras vence Sport com mais um de Riquelme e vai às oitavas da Copinha

O Palmeiras agora enfrenta o Audax-SP na próxima fase. O time de Osasco eliminou o Athletico Paranaense na terceira fase, após vitória por 1 a 0 com gol polêmico de mão.

Classificação e jogos Copa São Paulo

A defesa do Sport ainda não havia sido vazada na atual edição da Copinha, mas não conseguiu segurar o Palmeiras, que abriu o placar no fim do primeiro tempo depois de perder boas oportunidades com Erick Belé e Sorriso.

O primeiro gol palmeirense saiu aos 37min da etapa inicial. Após bola lançada por Deivid, Riquelme Fillipi brigou com a defesa e ficou no mano a mano com Fazzio. Ele balançou para cima do defensor, cortou para a direita e acertou um belo chute da entrada da área, rasteiro, cruzado, que ainda pegou na trave antes de ir para as redes.

O Sport voltou bem do intervalo, mas o Palmeiras foi melhorando, criou chances e enfim chegou ao segundo aos 31min. Após cobrança de escanteio da esquerda para dentro da área, Diogo apareceu na entrada da pequena área e subiu mais alto que a defesa para tocar de cabeça para o fundo do gol.