Precursora no vôlei, torcida uniformizada do Osasco nasceu graças à Gaviões

"Já viramos jogos que estavam perdidos, porque a torcida estava lá incendiando". Esse é o relato da líbero Camila Brait sobre a Loucos de Osasco, a uniformizada que acompanha todos os jogos da equipe de vôlei há 27 anos.

O grande responsável pela 'loucura' contagiante é Inajara do Prado Martinho. Ele é um dos fundadores da Gaviões da Fiel e decidiu levar a energia dos estádios de futebol às quadras de vôlei após ser recrutado pelo secretário de esportes da cidade na época.

Hoje com 74 anos, Inajara formou gerações de fãs apaixonados pelo Osasco e estará nesta quinta-feira na caravana que levará os torcedores do ginásio José Liberatti à final da Superliga contra o Sesi Bauru no Ibirapuera. Um dos integrantes, inclusive, é o neto Felipe, que acompanha o avô desde os oito anos e, hoje com 21, se tornou um dos coordenadores da organizada.