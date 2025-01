Corinthians: Ramón se dá por satisfeito com elenco e entende janela zerada

Emiliano Díaz sobre Pedro Raul. "Ficamos contentes pelo Pedro. Aqui ninguém ganha nada de presente, todo mundo tem que trabalhar e ganhar seu espaço. Pedro estava brigando desde o primeiro momento que a gente chegou. Todos terão possibilidade (de jogar), temos muitos jogos pela frente, muitos torneios. A briga vai continuar. Ficamos felizes pelo Pedro que pôde fazer um bom jogo hoje".

Emiliano sobre atuação no primeiro tempo. "Acho que se você avalia o primeiro tempo depois de oito sessões duplas de treino está errado. Vínhamos trabalhando muito. Sabíamos que hoje era um jogo difícil. Não é fácil jogar esse jogo, vínhamos com carga de trabalho alta. Nós sabemos que era um jogo difícil, tivemos que mexer taticamente, não podíamos pressionar".

Emiliano sobre mudança no segundo tempo. "Estou muito contente. Primeiro tempo não foi no nível que a gente pretendia, mas os números que vimos do GPS foi o que estávamos tentando. Não deixa de ser um jogo de preparação para esse grupo. Estou feliz, tanto no primeiro tempo, que não foi no alto nível que a gente pretende, quanto no segundo".

Ramón sobre a saída de Fagner. "A Fagner temos que agradecer por tudo que ofereceu ao Corinthians, jogador importante, de alto nível, respondeu da melhor maneira. Mas o Corinthians tem que pensar no futuro, fazer crescer os jovens. Foi o que decidimos, pensamos no Corinthians não só no curto prazo, mas também no longo, porque precisa. Sempre vamos agradecer ao Fagner por como se comportou, é um grande profissional... Futebol é dinâmico, a exigência é cada dia maior, é bom que ele tenha oportunidade em outro clube".

Ramón sobre apostas da base. "Confiamos no grupo que temos, no crescimento que (Léo Maná) está tendo. Há dois meninos no sub-20 que jogam muito bem, que gostamos. Há jogadores com grande futuro nessa posição, vamos trabalhar para que amanhã sejam protagonistas.

Emiliano sobre o ajuste na posição de Martínez. "Os laterais ficavam muito longe, foi por isso, esporádico. Não foi um ponta, jogamos com 4-1-4-1, tampamos os lados e quisemos ganhar imposição. Foi um grande jogador, ele é um jogador de seleção, não está acostumado a jogar pelo lado. Hoje fez um grande jogo".