Pedro Raul desencanta em 'semana conturbada' após quase não ser inscrito

Autor de um dos gols da virada do Corinthians sobre o Bragantino, Pedro Raul citou a semana conturbada antes do jogo de estreia do Paulistão e falou sobre a virada de chave para 2025.

Foi uma semana muito conturbada para mim, saíram notícias que eu não ia ser inscrito, aí fui inscrito. Estava trabalhando muito forte para ter essa oportunidade. Voltei esse ano com só um foco: voltar a ter protagonismo na equipe. Eu precisava disso

O que aconteceu

Pedro Raul fez o segundo gol do Corinthians, o da virada, aos 34min do segundo tempo. Ele voltou a marcar um gol com a camisa alvinegra após nove meses. Ele não balançava as redes desde abril de 2024, contra o Nacional-PAR, pela Sul-Americana.