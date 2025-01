Talles Magno exalta companheiros após virada: 'Fizeram uma baita partida'

"Representa muito (gol do Pedro), ele é muito trabalhador, é um dos diferentes do nosso grupo em bola aérea. Gosto muito de jogar com ele, contra o Red Bull ano passado ele me deu assistência, é bom jogar do lado dele", complementou.

Classificação e jogos Paulista

Com o triunfo contra o Bragantino, o Corinthians assumiu momentaneamente a liderança do grupo A, com três pontos. O próximo compromisso da equipe será diante do Velo Clube, às 18h30 (de Brasília) de domingo, na Neo Química Arena