Pedro Raul desencanta, Corinthians vence e começa 2025 no modo 2024

O Corinthians começou 2025 no modo invencível do final de 2024. A equipe de Ramón Díaz virou o placar sobre RB Bragantino por 2 a 1 na estreia do Paulistão, na noite desta quinta-feira (16), sob forte chuva no Estádio Nabi Abi Chedid.

Talles Magno e Pedro Raul comandaram a virada alvinegra no segundo tempo. Talles marcou no início da segunda etapa, após falha da zaga, enquanto Pedro Raul garantiu a virada. O meia Lucas Evangelista abriu o placar para o Bragantino no 1º tempo, em desvio de cabeça.

Pedro Raul voltou a marcar um gol com a camisa do Corinthians após nove meses. A última vez que o centroavante tinha balançado as redes tinha sido em abril de 2024, contra o Nacional-PAR, pela Sul-Americana.