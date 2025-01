Rossi admite insatistação do Flamengo com 2024 e indica 'novo começo'

O Flamengo foi eliminado nas quartas de final da Libertadores e ficou em terceiro no Brasileiro. A equipe rubro-negra caiu para o Peñarol na competição continental, e ficou nove pontos atrás do campeão Botafogo no torneio nacional — a equipe da Gávea foi campeã do Carioca e da Copa do Brasil.

O goleiro rechaçou que a Supercopa do Brasil possa ser uma revanche com o Alvinegro. O Glorioso foi o campeão do Brasleiro e também da Libertadores, e venceu o Fla nos dois duelos na competição nacional.

Temos uma final da Supercopa pela frente, o jogo mais importante do começo do ano. Temos de nos preparar da melhor maneira para chegar nessa decisão. É um ano difícil, com muitos jogos e competições. O Botafogo fez um grande ano em 2024, mas outro ano começa. Vamos nos preparar da melhor forma para vencer. Ano passado já acabou, temos nossos objetivos para esse ano Rossi

O que mais ele falou?

Adaptação de estrangeiros. "Nenhuma competição no mundo é igual. Eu saí da Argentina, o período de adaptação até que foi rápido. Mas, no Flamengo, não tem tempo para se adaptar, é o maior clube do Brasil, um dos maiores do mundo. O Flamengo demanda estar sempre bem, é difícil. Para quem vem da Europa também é preciso adaptação, então temos de apoiar quem está chegando. O futebol brasileiro está cada vez mais difícil. Temos de nos apoiar para ajudar o Flamengo da melhor maneira. O futebol brasileiro é o mais competitivo da América do Sul, então é importante adaptar-se rápido".

Filipe Luís e as instruções em português e espanhol. "A comunicação do Filipe é boa. Ele jogou muito tempo na Espanha, então, é fácil para ele falar espanhol. Para quem está há mais tempo no Brasil, é mais fácil compreender as duas línguas, mas falar espanhol com Alcaraz e Plata, que chegaram, é importante. Esse momento é bom para eles sentirem mais confiança no campo e darem o que o Filipe quer".