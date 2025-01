Flamengo monitora situação do volante Jorginho, do Arsenal

O Flamengo monitora a situação do volante Jorginho, do Arsenal. O jogador já pode assinar pré-contrato com qualquer clube.

O que aconteceu

Ainda não há qualquer proposta do Fla na mesa do jogador, conforme ouviu o UOL. O clube acompanha a situação dele no mercado. O interesse foi noticiado inicialmente pelo ge.

Caso avance, Jorginho deve ter que conseguir uma liberação antecipada. O Flamengo não quer esperar até o meio do ano para contar com o reforço.