Cristiano Ronaldo compra jato avaliado em mais de R$ 300 milhões; veja

A aeronave comporta até 17 passageiros, com mesas, sofás, um chuveiro e até cozinha. No Instagram de Georgina Rodríguez, sua esposa, a modelo publicou fotos ao lado do jato, em viagem que a família realizou para a Finlândia.

No site oficial da Bombardier, a empresa relata que o avião pode percorrer mais de 12 mil quilômetros sem precisar abastecer novamente. A dona do Global 6500 exemplifica: é possível viajar de Hong Kong a Londres sem a necessidade de escalas.

Veja imagens do avião adquirido por Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo comprou um Bombardier Global Express 6500 Imagem: Divulgação/Bombardier