Paulo Henrique lamenta empate do Vasco e critica gramado: "Tivemos dificuldade"

O Vasco ficou no empate de 1 a 1 com o Operário-PR, nesta quinta-feira, em Ponta Grossa. O duelo foi o de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. O lateral direito Paulo Henrique lamentou o resultado e pregou foco na vitória no jogo de volta.

"Acho que a equipe soube se portar pelo que o professor pediu. Tivemos dificuldade pelo gramado, na hora de criar e finalizar as jogadas. Acho que poderíamos ter saído daqui com a vitória. Creio que sentimos a questão da sequência de jogos. Agora é pensar na classificação no jogo da volta", disse Paulo Henrique.

O Vasco abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, com um belo chute de Nuno Moreira de fora da área. O Operário tentou reagir e até teve um pênalti anulado após revisão do VAR, mas só conseguiu empatar na etapa final, com um chute colocado de Boschilia aos 26 minutos.