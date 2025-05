Natália celebra tríplice coroa em retorno ao Brasil e exalta elenco do Osasco

O Osasco se sagrou hexacampeão da Superliga feminina nesta quinta-feira ao bater o Sesi Bauru, por 3 sets a 1, no Ginásio do Ibirapuera. A campeã olímpica Natália, que retornou ao Brasil nesta temporada, celebrou a conquista da tríplice coroa.

Além da Superliga, o Osasco também foi campeão paulista e da Copa Brasil. Após cinco temporadas na Europa, Natália retornou ao Brasil para vestir a camisa osasquense, que havia defendido entre 2006 e 2011.

"Quando eu falei que queria voltar para o Brasil jamais imaginei que ia ter uma temporada com os três títulos, conquistamos a tríplice coroa. Vim para ajudar o time, para somar e passar um pouco da minha experiência para as meninas. Eu cresci muito nessa temporada, mas as meninas têm pegado essa minha experiência e elas foram demais. Todo o grupo, todo o elenco fez demais nessa temporada. A gente precisou de todo mundo e todos cooperaram. Esse título é de todo mundo. Eu vim, ajudei, mas foi o time inteiro. Parabéns para a equipe", comemorou a ponteira, em entrevista á TV Globo após o jogo.