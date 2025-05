Kácio Freitas e Ana Paula Polegatch vencem a 73ª Prova Ciclística 1º de Maio

Os ciclistas Kácio Freitas e Ana Paula Polegatch foram os vencedores da Elite na tradicional 73ª Prova Ciclística 1º de Maio. Nesta quinta-feira, no Parque Ecológico de Indaiatuba, ambos garantiram o título da prova que comemora o feriado do Dia Internacional do Trabalhador.

Kácio, que no ano passado terminou em segundo, conquistou esta edição ao completar as 40 voltas com o tempo de 2h26min45.087. O segundo lugar, bem próximo, ficou com Igor Molina, da Pindamonhangaba Cycling Team, com 2h26min45.262, e o terceiro com Pedro Leme, da TCT - Taubaté Cycling Team, com 2h26min45.517.

No feminino, Ana Paula Polegatch teve um desempenho ótimo, garantindo o título para a cidade-sede com o tempo de 1h25min25s399 para as 20 voltas no percurso. Indaiatuba festejou a dobradinha com o segundo lugar de Carolina Barbosa do Nascimento, com 1h27min12s345, enquanto o terceiro lugar foi para Thayna Araújo de Lima, da Soul Cycles - Santos, com 1h27min12s538.