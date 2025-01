Palmeiras fatura mais com vendas do que a meta da vaquinha do Corinthians

Na opinião do colunista Julio Gomes, esta realidade é fruto de uma mudança de perfil no Palmeiras na última década. De clube comprador, o Alviverde passou a investir na base e acumular títulos e vendas para o exterior.

O Palmeiras nunca foi um formador, e 11 anos atrás essa história começou a mudar com a contratação do João Paulo Sampaio, que não à toa o Corinthians já tentou levar e o Flamengo já tentou levar mais recentemente, mas ele não sai do Palmeiras.

Ele tem o talão de cheque, o Palmeiras é agressivo no mercado e forma bem jogadores.

Julio Gomes

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)