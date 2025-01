Palmeiras encanta Premier League e vira 'grife de joias caras' nas vendas

Todos, antes de serem jogadores de futebol, são jogadores de bola. A gente induz muito isso. O jogador de bola, normalmente, gosta da bola, do protagonismo. Todo mundo quer esse tipo de jogador, que gosta da bola e sabe o que fazer com ela. Se é o contrário, é mais difícil. João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras, ao UOL

E como as joias estão?

Gabriel Jesus é quem fez mais sucesso na Inglaterra até agora. O atacante passou seis temporadas no Manchester City e, entre jogos como titular e saindo do banco, entrou em campo 236 vezes e marcou 95 gols durante o período sendo treinado por Pep Guardiola.

Jesus foi vendido pelo Manchester City ao Arsenal em 2022 por 52 milhões de euros (R$ 289 milhões). De lá para cá, o camisa 9 disputou 95 jogos e marcou 26 gols.

Gabriel Jesus vive bom momento no Arsenal Imagem: Ian Kington/AFP

Danilo começou em ritmo mais lento no Nottingham Forest, mas se firmou. O volante brasileiro terminou a última temporada como titular. Uma fratura no tornozelo em agosto, no entanto, tem deixado o jogador afastado neste ciclo 2024/25. Ao todo, ele já disputou 60 jogos e marcou seis gols.