Flamengo do Carioca tem experientes e joias da base; veja os relacionados

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para as quatro primeiras rodadas do Campeonato Carioca. O clube terá um grupo alternativo enquanto os principais jogadores estão na pré-temporada e dará uma oportunidade para alguns nomes se firmarem no elenco.

O que aconteceu

O grupo que fica no Brasil fará um tour pelo Nordeste. O Flamengo encara Boavista, Madureira, Nova Iguaçu e Bangu em Aracaju, Campina Grande, João Pessoa e São Luís, respectivamente.

Os nomes mais conhecidos são Carlinhos, Lorran, Pablo e Cleiton. Vários outros relacionados da base já passaram pelo profissional em algum momento.