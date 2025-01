Cebolinha está fora da pré-temporada do Flamengo; veja os relacionados

Everton Cebolinha está fora da pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos. O atacante era aguardado para os trabalhos com o elenco, mas ainda está em recuperação da grave lesão sofrida no tornozelo esquerdo. Pedro e Viña também seguem em recuperação no Ninho do Urubu.

O que aconteceu

No ano passado, o Fla divulgou que Cebolinha já estaria em condições de ir aos EUA. Ele vinha de uma boa evolução e, mesmo que mantivesse trabalhos específicos, poderia viajar com o elenco.

Nos primeiros dias de trabalho, porém, os médicos entenderam que ele ainda não está 100% recuperado. Por isso, ele permanece no Rio de Janeiro ao lado de Pedro e Viña para seguir o tratamento. O atacante e o lateral sofreram lesões ainda mais graves.