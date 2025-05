Fortaleza só empata com o Bucaramanga e adia classificação na Libertadores

Sem conseguir agredir o adversário, o time de Vojvoda passou a explorar as bolas longas, para Marinho e Breno Lopes. As tentativas até surtiram algum efeito, dando velocidade nas transições, porém na única chance que conseguiu finalizar, Breno Lopes mandou sobre o gol.

O Fortaleza veio com outra postura para a segunda etapa. Sufocando o Bucaramanga, começou a empilhar chances. A melhor delas foi em um cabeceio de Breno Lopes, livre de marcação, na trave. A entrada de Lucero no lugar de Deyverson também deu outra dinâmica ao ataque cearense, com jogadas individuais e abrindo espaço.

Pochettino pegou a sobra na área, mas parou no goleiro. Depois, Lucero desperdiçou grande chance. O Bucaramanga gastava tempo com cera e já dava sinais de cansaço. Na reta final, o Fortaleza seguiu com sua blitz, mas sem efetividade. Já no acréscimo, Pikachu emendou de primeira e tirou 'tinta' da trave, mostrando que não era o dia do ataque nordestino.

Agora o Fortaleza vira a chave para o Campeonato Brasileiro, no sábado, às 18h30, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, diante do Vasco. Pela Libertadores, atua somente no dia 29, no duelo contra o Racing-ARG, na Argentina, no confronto que provavelmente valerá a liderança da chave.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 0 ATLÉTICO BUCARAMANGA-COL